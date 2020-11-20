الأرصاد الجوية: محافظات أخرى ستشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية هي فترة التقلبات الجوية الخاصة بفصل الخريف، مع وجود حالة من عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية كما نوهت عنها الهيئة منذ أكثر من 72 ساعة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN والمذاعة على فضائية "TEN"، أن التنويه شمل وجود حالة من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح مرورا بالإسكندرية ورشيد وبلطيم، وتمتد حتى بورسعيد والعريش ورفح خلال الساعات القلية المقبلة، بالإضافة إلى مناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى.

وأوضح أن هناك عدد من المناطق والمحافظات الأخرى ستشهد فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وبالفعل سقطت على القاهرة أمطار من خفيفة إلى متوسطة، واستمرارية تلك الأمطار أدت إلى وجود تجمعات في المياه بالشوارع.

وأكد أنه خلال الساعات القادمة، مازالت فرص سقوط الأمطار موجودة على السواحل الشمالية بغزارة، بالإضافة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري ومناطق من القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه، وفقا للتحديثات، فإن حالة عدم الاستقرار ستنتهي غدا السبت، ومع نهاية ذلك اليوم ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون أمطار خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وتابع: "نشاط الرياح الموجود على محافظات شمال البلاد وعلى البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وهيئة الموانئ هي من تحدد مدى تأثر الملاحة البحرية بذلك الطقس".