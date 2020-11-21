فنانون حرصوا على الظهور بالجلباب الصعيدي على السوشيال ميديا

حرص عدد من الفنانين مؤخرا على الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالجلباب الصعيدي، في إشارة لجذورهم الصعيدية، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بالظهور بالجلباب الصعيدي أثناء زيارته لأسوان، حيث نشر فيديو عبر "فيس بوك" وهو ينزل من الطائرة بالجلباب.

وعلق "رمضان"، قائلا: "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ثقة في الله نجاح. محمد رمضان".

الفنان محمود حميدة، هو الآخر كان حريصا على الظهور دائما بالجلباب البلدي، أثناء زياراته المستمرة لواحة سيوة، حيث يحرص على نشر صوره بالجلباب عبر "فيس بوك".

وعلق "حميدة"، مؤخرا على صوره بالجلباب قائلا: "عايز أقول إن عندي علاقات كتير جداً في ربوع مصر كلها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، لكن أنا أرتبط بسيوه ارتباط خاص، أولاً زي ما إنتو عارفين إنها منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة، مفيش اهتمام بيها من السلطات على الرغم من أنها تتبع محافظة مرسي مطروح".

وأضاف "أنا مهتم بالمكان وبأهل المكان وأعرف ناس كتير فيها وعلى رأي المثل ما خفي كان أعظم وأتمنى إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم. بالإضافه إني شخص بميل إلى الصحراء؟، مش عارف إيه السبب! بقول على نفسي شخص صحراوي يعني".

المخرج محمد سامي هو الآخر حرص على الظهور بالجلباب البلدي من خلال صورة له نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يرتدي جلبابا وسط أرض زراعية ببلده سوهاج".

وقد فوجئ الجمهور بانتماء محمد سامي لجذور صعيدية، وأثنوا على اللوك البلدي الذي ظهر به في بلده".

وعلق "سامي" على صورته قائلا: "الأصل بيحن.. سوهاج بلدي مبتجبش غير رجالة"، ليعلق الفنان أحمد زاهر قائلا: "نجم الصعيد الجواني والبراني ونجمي المفضل".