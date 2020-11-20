صور.. غرق كوبري سيدي جابر بسبب استمرار الأمطار الغزيرة على الإسكندرية

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها علي مدينة الإسكندرية، وذلك لساعات طويلة حتى مساء الجمعة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي مازالت تتساقط في غرق كوبري سيدي جابر علي الكورنيش، وتم التدخل السريع من قبل الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع لمنع أي تجمعات أو تراكمات وتيسير حركة المرور.

وتدخلت شركة الصرف الصحي من أجل سحب المياه من الشوارع، وخاصة على طريق الكورنيش والطرق الرئيسية، وذلك للتعامل السريع خاصة مع الاستمرار في تساقط الأمطار بغزارة دون توقف منذ الساعات الأولى منذ صباح الجمعة وحتى الآن.

وضربت السيول والأمطار الغزيرة مدينة الإسكندرية، يصاحبها رعد وبرق، ولم تتوقف حتى الآن، ومازالت مستمرة في موجة هي الأعنف والأشد.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عددا كبيرا من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع؛ بسبب تساقط الأمطار دون توقف، بدرجة وصلت إلى حد السيول.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية