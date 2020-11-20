محافظ الإسكندرية: المياه اختفت من جميع الشوارع الرئيسية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن نوة باقي المكنسة بدأت في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الخميس، وتعرضت المحافظة لأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى الفجر، وبعد الفجر سقطت أمطار غزيرة جدًا "بشكل طبيعي لم نمر به السنوات الماضية".

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدمة برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن الأمطار الغزيرة التي سقطت بعد فجر الأمس أثرت على الحالة المرورية: "استعنا بقيادة القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية، وأوجه الشكر لهم لأنهم بذلوا جهدا غير عادي".

وتابع: "كان صعبًا على المحافظة مواجهة الأمطار من خلال إمكانياتها فقط، لكن مجموعات العمل الخاصة بالقوات المسلحة تعمل معنا، ولهذا وصلنا إلى الصورة التي تشاهدونها، فاختفت المياه في جميع الشوارع الرئيسية وأصبحت تعمل بشكل جيد للغاية ولا تشهد أي إعاقة مرورية، وبعض المناطق المنخفضة مثل الفلكي وعزبة الشامي وعزبة البحر دخلت المياه في بعض بيوتها وجاري تصريف المياه منها".

وأوضح، أنه جرى تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد بالمحافظة، على أن تكون الدراسة في الجامعات أون لاين: "صرفنا المياه من الكورنيش من خلال عربات الصرف، ولدينا مشكلة نتابعها مع هيئة الأرصاد الجوية حيث ستبدأ موجة غزيرة من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة العاشرة صباحا وأناشد المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع نهائيا إلا للضرورة القصوى حتى لا نعيق الحركة المرورية ولكي نستطيع تصريف كميات الامطار الغزيرة التي نتعرض لها".

ولفت، إلى أن اليوم شهد انهيار عقار في كرموز وتوفى شخص، أما منطقة الجمرك انهار عقار فيها وتوفي 4 أشخاص، موضحًا أن العقارين صدر بحقهما قرار إزالة من قبل وانهما متهالكان جدًا.