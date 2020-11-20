ارتفاع أسعار الذهب جنيهين بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 بـ930 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر، في البورصات العالمية، بنحو جنيهين في العيار، حيث ارتفع عيار 24 المعروف بالذهب البندقي من 928 جنيها في المعاملات الصباحية، ليستقر عند 930 جنيها.

كما سجلت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار.

وترصد "الوطن" متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت استقرارا خلال التعاملات الصباحية، بعد تراجعها 3 جنيهات في نهاية تعاملات أمس الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، وذلك في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا خلال نهاية التعاملات، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 928 و930 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 812 و814 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و698 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، إلى 6 آلاف و512 جنيها.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وكانت وصلت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليا لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

كما سجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيها، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.