مصادر: لقاح كورونا المصري آمن وسعره سيكون أقل من المستورد

أثارت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن قرب ظهور لقاح كورونا المصري الذي يبتكره علماء المركز القومي للبحوث، حالة ترقب وتساؤلات لدى المواطنين، عن موعد إنتاجه وطرحه لمواجهة الأزمة، خاصة بعد إعلان العديد من الدول عن تزايد حالات الإصابة بالمرض، وتفاقم أزمة كورونا "كوفيد 19"، مرة أخرى.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز القومي للبحوث، عن أنه يجري حالياً العمل على قدم وساق للانتهاء من ملف إنتاج اللقاح المصري المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات المتعلق بالمصنع المنتج للقاح من قبل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً مستمرًا، لافتاً إلى أنه يجري الانتهاء من تجهيزات المصنع للبدء في الإنتاج مباشرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه خلال أيام سيجري البدء في التجارب الإكلينيكة للقاح على المتطوعين، لافتاً إلى أنها ستكون على 100 فرد كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن المركز انتهى من جميع التجهيزات المتعلقة ببدء التجارب من خلال تجهيز قوائم المتطوعين، لافتاً إلى أنه بمجرد انتهاء التجهيزات سيجري البدء فوراً خلال أيام.

وأضافت المصادر أن اللقاح سيجري اعتماده أولاً من قبل هيئة الدواء المصرية، لبدء التجارب الإكلينيكة، وإخطار منظمة الصحة العالمية، بالبدء في الاختبارات، ومن ثم تعتمد المنظمة بدء التجارب في مصر، لافتة إلى أنه بعد الاختبارات السريرية ونجاح فاعلية اللقاح، يجري التقديم ملف اللقاح كاملا لمنظمة الصحة العالمية، لاعتماده وإقراره والموافقة عليه لبدء طرحه.

وتابعت أن اللقاح المصري سيكون سعره في متناول جميع المصريين، وأقل بكثير من اللقاحات المستوردة، لافتة إلى أن الشركة المنتجة هي المنوطة بتحديد سعره، فضلا عن دعم الدولة له.

وتابعت المصادر أن المسمى العلمي للقاح كورونا المصري هو "COVIED VACC 1"، مؤكداً أن التجارب على الحيوانات أثبتت سلامة وصحة اللقاح، موضحًا أنه "آمن 100%"، قائلة: "اختيار المتطوعين كان من الفئات العمرية بين 18 و55 عامًا، وليسوا مصابين بأي مرض سواء سكر أو ضغط أو كورونا أو أي مرض مزمن".

وفي الثاني من يوليو الماضي، أعلن وزير التعليم العالي، تسجيل المركز القومي للبحوث لـ4 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا، موضحًا أنها في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية "الحيوانات".