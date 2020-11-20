محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل في معظم المصالح الحكومية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المرافق الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، كما تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات، وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.

وحذر المحافظ المواطنين من النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

وشهدت الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة أمطار غزيرة، صاحبها رعد وبرق، ولم تتوقف حتى الآن، في موجة من الأعنف والأشد على المحافظة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدد كبيرا من الشوارع مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وأسفل الكباري، وارتفاع منسوب المياه في الترع، بسبب سوط أمطار غزيرة دون توقف، وصلت إلى حد السيول.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأمطار غزيرة وصلت حد السيول، ورياح جنوبية غربية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.