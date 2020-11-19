رد فعل شهيرة بعد رؤية صور محمود ياسين: صرخت ودخلت في نوبة بكاء

عبرت الفنانة شهيرة عن اشتياقها الشديد للفنان محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي.

وقالت شهيرة في تصريح لـ"الوطن": "بعدما شاهدت حلقة عمرو الليثي، وظهرت صور زوجي محمود ياسين على الشاشات، شعرت بالحزن الشديد حيث أفتقده بشدة".

وأضافت، " فضلت أصرخ ودخلت في نوبة من البكاء الشديد، وقررت أن ابتعد فترة عن الإعلام حتى استوعب صدمة وفاته".

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، للحديث عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وأكدت شهيرة، أنها سمعت عن وجود محاولات من بعض الفنانات، للقيام بأعمال سحر تضر علاقتها بزوجها، لكنها ترى أن العلاقة لم تتأثر، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف فسره المحيطين بها، بوجود أعمال سحر ضدها.

وأوضحت أنها حققت نجاحًا سينمائيًا بدورها في فيلم "وصمة عار" ونالت عدة جوائز، كما كانت النجمة الأولى في توزيع الفيديو لأعمالها، ما أثار غيرة إحدى الفنانات، بحسب ما أخبرها أصدقائها.

وتابعت شهيرة، أنها ابتعدت عن التمثيل لمدة سنتين بسبب عدم قدرتها على وضع الماكياج على وجهها طوال هذه المدة، ليؤكد لها المحيطين بها وجود أعمال السحر، لكنها لم تفعل أي شيء لمحاولة التخلص منه، حيث انتهى الأمر تلقائيا بعد سنتين.

وعلّقت الفنانة شهيرة، على تصريحاتها أمس، مع الإعلامي عمرو الليثي، بشأن تعرضها لأعمال سحر، أبعدتها عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: إن أصدقائها المحيطين بها أكدوا لها ذلك.

وأضافت شهيرة لـ"الوطن": "عندما أصبت بمشكلة في بشرتي، لم أستطع وضع مكياج، وابتعدت عن التمثيل، وأثبتت جميع الفحوصات حساسية بشرتي تجاه مواد التجميل بشكل مفاجئ، فذهبت وقتها إلى فرنسا بحثا عن العلاج، لكن الأطباء أخبروني، أنني بخير وغير مصابة بأي مرض".

وتابعت: أصدقائي أكدوا أن ما تعرضت له نتيجة للسحر، لكن أنا من وجهه نظري متعمليش سحر، رغم أنه مذكور بالقرآن، لكنني لا أعتقد بالخرافات والدجل والشعوذة".