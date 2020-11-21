شهيرة: محمود ياسين كان متواضع زيادة عن اللزوم وكنت بتغاظ منه

قالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، إن الفنان الراحل لم يكن متكبرا أبدا، موضحة: "كان بيتواضع زيادة عن اللزوم، وكنت بتغاظ منه في الحتة دي، لأن في ناس مريضة لما يلاقوا شخص زي كدة يطمعوا فيه، ولكنه كان يرد بأن من تواضع لله رفعه".

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها مثلت معه 6 أعمال فنية، ولكن أقربهم إلى قلبها فيلم "ضاع العمر يا ولدي"، وحصلت بسببه على جائزة أحسن ممثلة من الدولة، ومحمود ياسين هو الذي أنتجه لها لكي تعود للعمل الفني مرة أخرى.

وكشفت أنها كانت تشعر بأنها شريكة في نجاحه، حيث إنها كانت تجهز له الملابس اللازمة للمشاهد الخاصة في الأفلام، وفي الفترة الأخيرة قام بالعديد من الأدوار التي تركت علامة في السينما المصرية، مثل فيلم "الجزيرة" الذي ارتبط بشكل كبير به، وعندما قرروا عمل فيلم "الجزيرة 2" عرض عليه المخرج شريف عرفة الانضمام لفريق العمل، فرفض محمود ياسين بحجة أنه توفي في الجزء الأول، ولكنهم عرضوا عليه أن يظهر في أحلام البطل، إلا أنه رفض واكتفى بالجزء الأول.

وشددت على أن محمود ياسين كان عنده يقين بأن السينما تساوي شباب.

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تتحدثعن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وفترة مرضه، وعلاقته بزملائه من النجوم، وعتابها على من تغيبوا عن حضور الجنازة والعزاء.

ونشرت "الشاذلي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة، وظهرت خلاله شهيرة وهي تتحدث عن الأيام الأخيرة لزوجها الفنان الراحل محمود ياسين ومرحلة مرضه ومواقف من حياته.