مصدر: "صلاح" كان يقضي فترة العزل الصحى على جزيرة بيوض في الغردقة

علمت "الوطن" أن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى كان يقضي فترة العزل الطبى بالجونة على جزيرة بيوض بشواطئ الغردقة نهارا طول فترة إقامته بالجونة وكان يعود إلى مقر إقامته بفيلا خاصة مع غروب الشمس وذلك بناء على طلب صلاح.

وحصلت "الوطن" على صورة للاعب على أحد اللنشات الخاصة أثناء رحلة بحرية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة برفقة الشاب عرفة غزالي قائد المركب الخاص الذي يقل صلاح إلى جزيرة بيوض بصفة يومية.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصرى، عن تفاصيل إقامة صلاح خلال 4 أيام بمنتجع الجونة، مؤكدا أن صلاح كان يقوم بصفة يومية برحلة بحرية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة عبر لانش خاص يملكه أحد رجال الأعمال من الاصدقاء المقربين لصلاح.

وأضاف المصدر في حديثه لـ"الوطن"، أن يوم صلاح كان يبدأ في الحادية عشر صباحا بالحضور من فيلا الإقامة إلى مارينا الجونة بمنطقة أبو تيج ليبدأ رحلته اليومية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة عبر لانش خاص برفقة حرس شخصي وكان يقضى اليوم كاملا حتى غروب الشمس ليجد في انتظاره سيارة ملاكي تعود به إلى فيلا الإقامة بوسط مدينة الجونة.

واوضح المصدر أن صلاح كان حريص على تناول مشروب الاكسبرسو صباحا، وكان حريص على الجلوس تحت أشعة الشمس طبقا لنصيحة الأطباء، وكان يتناول المكسرات خلال اليوم وأثناء الرحلة البحرية وذلك حتى عودته إلى الفيلا تزامنا مع غروب الشمس.

كان غادر صلاح مطار الغردقة الدولي برفقة زميله في المنتخب المصري اللاعب محمد النني لاعب الارسنال الإنجليزي على متن طائرة خاصة مجهزة على متن الرحلة رقم ١٤٦١ في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا في طريقهم إلى إنجلترا لاستكمال فترة العزل والعلاج من فيروس كورونا المستجد وذلك بناء على التنسيق الذي تم بين اتحاد الكرة المصري ومسؤولي الناديين ليفربول وارسنال.

ووصل اللاعبان إلى مطار الغردقة قبل إقلاع الطائرة بدقائق في سرية تامة وإجراءات أمنية وتفتشية مشددة حيث وصل اللاعب محمد النني عبر سيارة ملاكي ماركة BMW بيضاء وتم نقله إلى الطائرة عبر سيارة اسعاف معقمة ومجهزة.

بينما وصل صلاح فى سيارة مرسيدس سوداء اللون، وسط تأمين من رجال الشرطة والطيران المدني.

كان شهد منتجع الجونة تشديدات أمنية وتواجد أمني مكثف وتفتيش على البوابات وتكتم شديد حول نقل لاعبا مصر الدوليان محمد صلاح والنني، واللذين تم نقلهما عبر سيارة ملاكي معقمة لكل منهما إلى مطار الغردقة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنه بالتنسيق بين وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا وذلك من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

كان أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما إيجابية ليتوجها على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة العلاج والعزل الطبي بإنجلترا.