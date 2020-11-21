فريق أمني لكشف غموض مقتل ربة منزل فى غرفة نومها بإمبابة

يعكف فريق من مباحث الجيزة، على كشف هوية المتهم بقتل ربة منزل مسنة داخل شقتها بمنطقة إمبابة فى الجيزة، عقب العثور على جثتها داخل غرفة نومها مصابة بعدة طعنات، بعد أن تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الضحية، وأكدت المعاينة الظاهرية وجود شبهة جنائية ووجود بعثرة بغرفة النوم ومحتويات الشقة.

وأشارت التحريات إلى أن السرقة دافع القتل؛ وأن المجني عليها كانت تقيم بالشقة بمفردها وأن نجليها حضرا إلى زيارتها عقب صلاة الجمعة، ولكن عثرا عليها مقتولة ومسجاة داخل الشقة.

استمع رجال المباحث لأقوال نجلي الضحية، وأكدا أنهما كانا فى زيارة لها عقب صلاة الجمعة، فعثرا عليها جثة هامدة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية المتهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة، المترددين على الضحية، والاستماع لأقوال جيرانها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشفت غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل في العقد السادس من عمرها مصابة بعدة طعنات داخل شقتها بامبابه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات