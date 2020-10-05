حبس ربة منزل ونجلها بعد مقتل ابنها الثاني في مشاجرة بينهم بالشرقية

قررت نيابة بلبيس حبس سيدة وابنها، اليوم، بتهمة قتل ابنها الثاني في مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد حسام القصبي، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ بوفاة "شاب" في بداية العقد الثالث من العمر، بمدينة بلبيس.

انتقلت قوة من مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه، مريض نفسيًا، ووالدته بسبب خلاف مع زوجة شقيقه الأكبر، ما دعا المجني عليه إلى ضرب والدته وتدخل شقيقه للسيطرة على الموقف، وحينما رفض المجني عليه إنهاء المشاجرة، استل سكينا مهددا المجني عليه بطعنه وأثناء الاشتباكات بين الثلاثة أصيب المجني عليه بجرح طعني في الضهر ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وجرى ضبط الأم وابنها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت حبس الأم وابنها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي سياق آخر، جددت نيابة أبوحماد، حبس مختل عقليا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل "مسن" أثناء صلاة الفجر، الأربعاء الماضي، داخل مسجد بقرية الأسدية، التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإيداعه أحد الأماكن المخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وتحديد مدى سلامة قواه العقلية من عدمها.