معاينة عقار بني سويف المنهار الأولية: انهيار جزئي سببه أعمال دون تصريح

ارجعت المعاينة المبدئية من لجنة من إدارة الأزمات بديوان عام محافظة بني سويف، و المنشأت الأيلة للسقوط والوحدة المحلية، أن سبب انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق علوية وطابق وارضي، وأسفر عن مصرع شقيقتان بعزبة بلبل بمدينة بني سويف، إلى قيام أهالي العقار بأعمال بتلك الأدوار دون تصريح وإشراف فني.

وكشفت اللجنة التي عاينت موقع الحادث، على الطبيعة، أن الانهيار الجزئي عبارة عن انهيار سقفي الطابقين الرابع والثالث المكونة من أسقف خشبية، وجرى إخلاء سكان العقار وسكان العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق حتى الانتهاء من المعاينات الهندسية، و أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الإزالة، وسيتم ترميم الدورين الرابع والثالث، وتمت إزالة بعض الحوائط التي كانت تمثل خطورة.

ولقيت شقيقتان مصرعهما، مساء الجمعة، وأصيب والدهما، إثر انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق علوية وطابق ارضي، بمنطقة عزبة بلبل بمدينة بني سويف، حيث تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإنهيار عقار ووقوع ضحايا، وتبين أن الضحايا لشقيقتان الكبرى 22 عاما، والصغرى 12 عاما.

وأقرت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بامكانية عودة سكان العقارات المجاورة لمنازلهم، وإمكانية عودة أهالي العقار " محل الواقعة "، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة التي ستقوم بها الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للوضع، وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، وموجها التضامن بدراسة الحالة الاجتماعية لأسرة العقار، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات المتبعة في مثل تلك المواقف، حيث أفادت وكيلة الوزارة انه بالفعل تم تسكين باقي الأسرة في مركز الاستضافة التابع للتضامن، وجاري صرف التعويضات المقررة قانونا حيال المتوفين والمصاب، وسيتم دراسة حالتهم المعيشية واتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ عقب انتقاله لمكان الحادث ومعاينة العقار على الطبيعة، بتذليل إجراءات تصريح الدفن لهما ، مع توفير كافة أوجه الرعاية للمصاب الذي تم نقلة للمستشفى التخصصى، و تم تشخيص حالته باشتباه تجمع دموي في البطن والصدر وأجريت له أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر، ويتلقى العلاج والرعاية بالمستشفى.