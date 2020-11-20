مصرع شقيقتين وإصابة والدهما في انهيار عقار ببني سويف

لقيت شقيقتان مصرعهما، منذ قليل، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بمنطقة عزبة بلبل بمدينة بني سويف، بينما أصيب والدهما بكدمات وكسور واختناق، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، بينما جاري نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة بلبل، بمدينة بني سويف، ووقوع ضحايا، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وانتقل المقدم أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة بندر بني سويف، على رأس رفقة قوة أمنية وسيارات إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وانتشلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري جثتي شقيقتين من أسفل الأنقاض، وجرى إنقاذ والدهما وشقيقه.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الأخير حتى الطابق الأول.

وتبين أن الانهيار أسفر عن مصرع شقيقتين، الأولى فرحة، 21 عاما، والثانية حبيبة، 12 عاما، مقيمتان بالطابق الثالث، وجرى إنقاذ 3 أشخاص آخرين، بينما أصيب والدهما صبري إبراهيم، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإسعاف شقيقه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة بندر بني سويف، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق، وإيداع الجثتين مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.