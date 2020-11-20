الكشف والعلاج المجاني لـ1900 مواطن بـ3 قرى في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج القافلة الطبية والمجتمعية التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع المحافظة، بقرى الفقيرة والعجرة وبني عقبة بمركز ببا، والتي نفذت على مدار يومين، مشيدا بالتعاون المؤسسي والمجتمعي الذي تشهده القطاعات كافة، في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى تلقيه تقريرا من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، والمحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة ببا، تضمن الإشارة إلى نتائج القاقلة الطبية التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع المحافظة، في الجانب الصحي، والمساعدات الانسانية التي استهدفت الأسر الأكثر احتياجا بتلك القرى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى دعم القافلة بأدوية ومستلزمات مكافحة عدوى من خلال القوافل العلاجية بمديرية الصحة، وبعض القوى البشرية، و3 عيادات تنظيم أسرة، وأجهزة سونار وضغط.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء لـ1900 مواطن من قرى العجرة والفقيرة وبنى عقبة بواقع: عيادة "أنف وأذن، 218 كشفا، والرمد 321 كشفا، والمسالك 118 كشفا، والجراحة 119 كشفا، والباطنة 243 كشفا، والأطفال 241 كشفا، والعظام 273 كشفا، والجلدية 232 كشفا، والنسا 135 كشفا".

كما تضمنت القافلة توزيع "200 شنطة مدرسية بمشتملاتها على تلاميذ مدرسة الفقيرة للتعليم الأساسي، و300 وجبة ساخنة بقري العجرة و الفقيرة، و200 شنطة غذائية، و750 لحاف فيبر"، وإجراء امتحان محو الأمية لـ103 دارسين.