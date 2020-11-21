مهجة عبدالرحمن: أحمد زكي لم يضربني في فيلم البيه البواب

تذكرت الفنانة مهجة عبدالرحمن، التي أدت دور "زينب" في فيلم "البيه البواب"، كواليس الفيلم مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت عوف "عبدالرحمن"، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تم اختيارها من معهد التمثيل، حيث كانت تدرس الديكور، مشيرة أنها شاركت في فيلم "الحريف"، مع الفنان عادل إمام، ثم شاركت في الجزء الأول من مسلسل "سنبل رحلة المليون" مع الفنان محمد صبحي، لافتة إلى أن أكثر دور "علم" مع الجمهور هو دور زوجة أحمد زكي في فيلم "البيه البواب".

وأوضحت "مهجة عبدالرحمن" أنها لم تكن تتوقع نجاح الدور بهذا الشكل لافتة أن اختيارها جاء بناء على ترشيح المخرج محمد خان للفنان الراحل أحمد زكي، وتواصل معها أحمد زكي وقامت بآداء الدور.

ونفت "مهجة عبدالرحمن" ما تردد عن أن الفنان أحمد زكي قام بضربها أثناء تصوير الفيلم، لافتة إلى أن تصوير دورها استغرق شهرين كاملين مثنية على مخرج البيه البواب المخرج حسن إبراهيم.

وأشارت أنها لم تكن بديلة للفنانة ميرفت أمين، كما تردد، مضيفة: "الصورة اللي أنا وهو والعيال واللي بتنزل في الجرايد دي كانت معايا وفيه صحفي دخل عندي الأوضة في استديو النحاس وقعد يطلب مني صورة وأخد الصورة دي وأحمد زكي قالي إن دي صورة الأفيش وغلاف مجلة".

وأوضحت أن الخبر انتشر بأن الفيلم استقر بعد اختيار أحمد زكي بديلًا لعادل إمام ومهجة عبدالرحمن وبديلة لميرفت أمين، مشيرة أن هذه الأخبار أغضبت الفنان الراحل أحمد زكي.

وأكدت مهجة عبدالرحمن، أنها ليست صعيدية وأنها أجادت اللهجة رغم كونها من بنها بمحافظة القليوبية، وأن البعض قال إنها صعيدية بسبب لون بشرتها، لافتة أنها عملت مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في فيلم "كف القمر"، مضيفة: "كان نسمة وغلبنا وأنا أعرفه من وهو قد كده".