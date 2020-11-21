التعليم: لم نرفع الغياب بالمدارس ولا نية لتأجيل امتحانات منتصف العام

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم رفع الغياب بالمدارس، مشيرا إلى أن جميعها على مستوى الجمهورية تسجل الغياب والحضور، مؤكدا أن أي طالب سيتجاوز نسبة الغياب القانونية، سيفصل من المدرسة.

وقال "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لا نية على الإطلاق لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لهذا العام لمختلف الصفوف الدراسية، موضحا أن هناك خطط ستنفذ قبل الامتحانات بمختلف المدارس في جميع محافظات مصر، من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال وضع بوابات معقمة على أبواب اللجان الامتحانية، وتعقيم اللجان وتطهير المقاعد الخشبية وتقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة وتحقيق التباعد بين الطلاب، لمنع انتشار الفيروس.

وأشار وزير التعليم إلى أن العام الدراسي الجديد فى بداية أسبوعه السادس يسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يدعو للقلق، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المدارس بوجود أزمات، منوها إلى أن العام الدراسي يسير وفق ما خططت له الوزارة حتى الآن.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن إشاعة إصابته بفيروس كورونا هدفها إثارة البلبلة بالمدارس، لافتا إلى أنه يعمل طوال الوقت على إنجاح سير العام الدراسي رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الطلاب بالمدارس حالتهم الصحية ممتازة.

وأشار "شوقي" إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية على حضور مجموعات التقوية بالمدارس، لافتا إلى أن مجموعات التقوية ستحقق نجاحا فى عامها الأول، وستقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أن الوزارة لم تلتفت إلى الإشاعات المغرضة التي من شأنها تهديد سير العملية التعليمية بالمدارس.

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن نسبة الحضور بالمدارس وصلت إلى 98%.