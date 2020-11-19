غلق إداري لسبع مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارات بالغلق الإداري لعدد سبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، لوجود مخالفات فضلا عن مزاولة بعض المراكز نشاطها بدون ترخيص.

وقالت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن القطاع أوفد لجانا للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وخلال عملية التفتيش والفحص، جرى رصد مخالفات في سبع مراكز غوص وأنشطة بحرية، من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار، لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.

من جهة أخرى، أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن الإدارة مستمرة في تطهير البحيرات والسدود لتكون صالحة لاستقبال مياه السيول، مشيرا إلى تطهير بحيرات التخزين لسد "1" ، وسد "2" بوادي دارات التابع لمدينة أبوزنيمة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التطهير إلى أكثر من 80%، وتصل السعة التخزينية بسد رقم "1" إلى 31 ألف متر م3، وسد رقم " 2 " بسعة 24 ألف متر م3 بتكلفة تصل إلى نصف مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى إنشاء مجرى للسيل وبحيرة بوادي دارات بسعة تخزينية تصل إلى 252 ألف م3، لحماية منطقة الحي الأول، والمنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة من مخاطر السيول، بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، بهدف حماية المنشآت والأرواح، و تخزين مياه السيول والاستفادة منها في الأغراض المختلفة، فضلا عن حفر بئر في وادي سوق بتكلفة 186 ألف جنيه، وحفر بئر بوادي السهو بتكلفة 740 جنيهًا، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.