جهات التمويل العقاري لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. 20 بنكا و7 شركات

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية عدة في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويتمّ تسلميها خلال 36 شهرًا.

ويتمّ السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتمّ حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

"الوطن" تستعرض جهات التمويل العقاري، وتتضمن عددًا من البنوك والشركات، وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أولا:- بنوك التمويل العقاري

1- البنك الأهلي.

2- البنك التجاري الدولي.

3- البنك العربي الأفريقي الدولي.

4- البنك العقاري المصري العربي.

5- البنك المصرى الخليجي.

6- الشركه المصرية للتمويل العقاري.

7- بنك الاتحاد الوطني.

8- بنك الاستثمار العربي.

9- بنك التعمير والإسكان.

10- بنك التنمية الصناعية.

11- بنك الشركة المصرفية العربية.

12- بنك القاهرة.

13- بنك القطري الوطني الأهلي.

14- بنك الكويت الوطني.

15- بنك المصرف المتحد.

16- بنك بلوم.

17- بنك فيصل الإسلامي المصري.

18- بنك كريدي أجريكول.

19- بنك مصر.

20- بنك ناصر الاجتماعي.

ثانيا:- شركات التمويل العقاري

1- شركة الأهلي المتحد.

2- شركة الأهلي للتمويل العقاري.

3- شركة أملاك للتمويل العقاري.

4- شركة تمويل للتمويل العقاري.

5- شركة كونتكت للتمويل العقاري.

6- شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى).

7- شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد على 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً، وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأ نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.