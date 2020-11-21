شوقي: طلاب الثانوية يؤدون الامتحانات الإلكترونية بكتب العام الماضى

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام بأداء الامتحانات الإلكترونية لهذا العام الدراسي 2020-2021، بكتب العام الماضي، وذلك بعد قرار الوزارة بوقف طباعة الكتب لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قرار بترحيل مواعيد امتحانات منتصف العام الدراسي حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وقال "شوقي"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل ستُجرى في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، منوهًا إلى أن الامتحانات ستُعقد لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي إلكترونيًا على التابلت بنظام "أوبن بوك"، وستقيس الأسئلة تقيس الفهم وسيكون بها أجزاء مقالية واختيار من متعدد.

وأضاف "شوقي"، إلى أن جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس خلال الـ6 أسابيع الأولى من بداية السنة الدراسية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات واضحة لجميع مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، خاصة أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة بجميع المدارس.

وأشار وزير التعليم، إلى أن شرح المناهج الدراسية للطلاب في الصفوف الأولى من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي تسير وفق خطة العام الدراسى الحالي المتفق عليها وجدول الحضور الأسبوعى للطلاب، موضحًا أن الطلاب في الصفوف الأولى هم أكثر فئة حضورًا خلال العام الدراسى الحالي بواقع 4 حتى 5 أيام دراسية أسبوعيًا.

ونوه "شوقي"، إلى أن الطلاب يعتمدون على شرح وتفاعل المعلمين في المدارس فقط لأن هذه الفئة من الصعب أن تعتمد على "التعليم عن بعد"، لافتًا إلى أن الامتحانات ستنطلق في نهاية يناير المقبل وسيتم تقييم هذه الفئة بعيدًا عن الامتحانات التحريرية المعتاد عليها حيث يتم تحديد مستويات الطلاب المعرفية وفق مهارات جماعية وفردية يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسى بأكمله.

وأشار وزير التعليم، إلى أن معلم الفصل مسؤول عن تقييم الطلاب بإشراف الموجه العام في الإدارة التعليمية وهناك ضوابط للتقييم، موضحًا أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب، منوهًا إلى عدم وجود امتحانات معتادة من الصف الأولى حتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام فلم يتم إلغاء الامتحانات ويتنوع أسلوب تقييم الطلاب في هذه الصفوف ما بين أبحاث وامتحانات تحريرية.

وأوضح وزير التعليم، أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا تتم بصورة دورية من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، لمنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة.