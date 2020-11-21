"رأس مفصولة وجثة متحللة".. العثور على جثة فتاة في كفر الشيخ

أجزاء من جثة لفتاة تبدو في العقد الثاني أو الثالث، عثر عليها صيادين خلال رحلة صيد أمام قرية برحري التابعة لمركز البرلس، في مياه البحر المتوسط، بالقرب من محطة كهرباء البرلس، الواقعة على الطريق الدولي "بلطيم- الإسكندرية"، لتبدأ النيابة والشرطة رحلة بحث عن هويتها، خاصة مع تحلل أجزاء كثيرة من جسدها؛ إذ كانت بدون رأس، وعظام قدميها ظاهرة دون لحم، وعارية بدون أي ملابس عليها.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الجثة؛ لإجراء المناظرة اللازمة عليها ومكان تواجدها، ونقلت بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتدب فريق من الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على سبب الوفاة، وتحرر المحضر 4931 إداري البرلس، ووجهت النيابة بإجراء تحليل الـDNA لها؛ لمعرفة هويتها.

ورجح التقرير المبدئي للطب الشرعي، أنها فتاة غير مصرية، من أندونسيا، وفق ما عُثر بحوزتها على بطاقة هوية، وأن تكون تعرضت للقتل قبل الإلقاء في مياه البحر؛ إذ تبين أن رأسها مفصولة عن جسدها، وبها جرح قطعي كبير مع صعوبة الجزم بتواجد الجثة في البحر لأيام طويلة، وتحلل أجزاء كبيرة من جسدها.

وأكدت مصادر مطلعة على التحقيق، أنها كانت تحمل بحوزتها بعض الأشياء الثمينة، وعُثر عليها في جزء من ملابسها رغم عريها، وجرى وضع الجثة في مشرحة المستشفى بالبرلس ثم إلى كفر الشيخ، وجرى اتخاذ إجراءات عدة، منها تصويرها ونشرها بالسفارات، وخاصة الأندونيسية.

وكثف رجال المباحث بمركز شرطة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة سيدة "متحللة" في مياه البحر المتوسط، بالقرب من محطة كهرباء البرلس.

وعثر عدد من الصيادين على الجثة في نطاق قرية "بر بحري"، وأبلغت الأجهزة الأمنية المختصة، التي انتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى البرلس المركزي، وتم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من المقدم أحمد الجمل، مأمور شرطة البرلس، بورود بلاغا من مجموعة من الصيادين، بالعثور على جثة سيدة بها تآكل في بعض أجزاء الجسد، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر المتوسط، ناحية القرية.

وانتقل الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان العثور على الجثة، وبالمعاينة تبين حدوث تحلل بها، ويشتبه كونها في مياه البحر المتوسط منذ فترة طويلة، وجرى نقل الجثة المتحللة عبر سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت نيابة مركز البرلس بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب وظروف الوفاة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة، وفحص محاضر التغيب، والتعرف على هوية صاحبة الجثة.