نبيل الحلفاوي: الممثل مهدد دائما بالإصابة بكورونا بسبب طبيعة عمله

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن الفنانين مهددون بشكل مستمر بالإصابة بفيروس كورونا، بسبب طبيعة عملهم التي تتطلب الخروج من المنزل ومقابلة الآخرين "بدون كمامة".

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: لأننا كممثلين نعمل بلا كمامات، يحمل كل يوم عمل تهديدًا بالعدوى فتعود لبيتك مهددًا، وتستيقظ اليوم التالي معافًا ولكن مهددًا، وهكذا لعشرة أيام على الأقل.

واستطرد "فتفرض على نفسك عزلًا جزئيًا في منزلك، وقبل انقضائها تنزل الأوردر التالي، فيتجدد التهديد وتتجدد الأيام وهكذا، ولله الأمر من قبل ومن بعد".

ويشارك الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، في تصوير أحداث مسلسل "القاهرة - كابول"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، بعدما تعطل تصويره الشهور الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في تعطيل كافة مناحي الحياة.

المسلسل بطولة طارق لطفي، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وشيرين، فضلًا عن عدد من ضيوف الشرف، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وكان عدد من الفنانين وعائلاتهم قد أصيبوا بفيروس كورونا "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم قبل نهاية عام 2019، أبرزهم أمينة خليل، وآسر ياسين، وميس حمدان، ومصطفى درويش، وسلمى أبو ضيف، وبسمة، وعلا رشدي، وأحمد داود، ونشوى مصطفى.

فيما توفيت الفنانة رجاء الجداوي، في شهر يوليو الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، الذي عانت منه فترة طويلة وتم حجزها بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وتوفى الفنان فايق عزب، يوم الخميس الماضي، جراء إصابته بفيروس كورونا وحجزه بممستشفى العزل بالعجوزة.