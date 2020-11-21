ضبط 50 جوال دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط 50 جوال دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء والتربح فيها دون وجه حق.

كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أصدر تعليمات إلى مديري الإدارات في مدن ومراز المحافظة بشن حملات مكثفة لضبط السلع الفاسدة والإتجار في السلع المدعمة بدون وجه حق، وتمكنت حملة في إدارة السنطة من ضبط 50 جوال دقيق بلدي مدعم قام بها بعض أصحاب المخابز بتجميعها بهدف بيعها بغرض التربح بدون وجه حق، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، شنت الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، عدة حملات مكبرة بمركز ومدينة المحلة، استهدفت عددا من المستشفيات والمدارس والمجازر والمخابز والوحدات المحلية والمنشآت الصناعية والغذائية والتجارية، أسفرت عن تحرير 445 محضرا مخالفة، وإغلاق 7 منشآت، ومجازاة 282 موظفا.

وشنت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري حملات نتج عنها تحرير 83 محضرا تموينيا، بمخالفات بلغت قيمتها 2 مليون جنيه، وضبط كمية 110 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، وإغلاق منشأتين غذائية خاصة.

كما نتج عن الحملة تحرير 45 محضرا مخالفات وجنح صحية ومضبوطات، تُقدر بحوالي 32 طنا، وأحراز مواد غذائية بقيمة 228 ألف جنيها، بالإضافة إلى ضبط 797 كرتونة رنجة، و462 "باكتة ملح"، غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملة لقطاع التفتيش على المستشفيات والصيدليات بمديرية الصحة، عن إغلاق 5 مستشفيات ومراكز طبية خاصة، لمخالفتها شروط التراخيص، ومجازاة 187 طبيبا وممرضا وإداريا؛ لعدم الانتظام في العمل، فضلا عن ضبط كميات من الأدوية المهربة والمخدرة وغير مصرح بتداولها، بلغت قيمتها 105 آلاف جنيه.

وقامت مديريات التربية والتعليم والزراعة والقوى العاملة بحملات موسعة في نطاق المركز، أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وإحالة العاملين فيها للتحقيق، بالإضافة إلى 17 عاملا بالوحدات الزراعية للشؤون القانونية؛ لغيابهم عن العمل في الأوقات الرسمية، بالإضافة إلى تحرير غرامات بقيمة 1.9 مليون جنيه، ضد أصحاب المنشآت الخاصة؛ لعدم التزامهم بقوانين العمل.