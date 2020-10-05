كشف ملابسات فيديو لأحد أصحاب المخابز بأسيوط يزعم سوء حالة الدقيق المدعم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن قيام أحد الأشخاص يدعى بأنه (صاحب مخبز بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ) بعرض شيكارة دقيق بلدى مدعم يظهر بداخلها كمية من الحشرات "سوس" ، ويتضرر من سوء الدقيق والخبز بقرية صنبو دائرة مركز شرطة ديروط.

تم إستهداف مستودع الدقيق "مصدر الدقيق الموزع على جميع مخابز القرية المشار إليها ، وتبين صلاحية جميع كميات الدقيق المتواجدة بالمستودع ، وبإستكمال الفحص تبين أن صاحب مقطع الفيديو هو (أحد أصحاب المخابز البلدى بدائرة المركز) ، وبفحص الدقيق المتواجد بمخبزه تبين صلاحيته وعدم وجود حشرات به ، وبالتفتيش على المخبز المُشار إليه بمعرفة الجهات المعنية تبين وجود نقص فى وزن رغيف الخبز ، بالإضافة إلى كيدية الشكوى.. بغرض تغيير إستلام الحصة من مستودع لآخر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.