منحت وسام الجمهورية.. وفاة "أم بيجو" بطلة المقاومة الشعبية في السويس

توفيت اليوم فايقة إسماعيل، الشهيرة بـ"أم بيجو"، إحدى أفراد المقاومة الشعبية، أيام حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 بمحافظة السويس.

وما زالت مواقف وبطولات "أم بيجو" عالقة في أذهان التاريخ النضالي للسوايسة، ويتذكرون بطولاتها في مقاومة العدو الإسرائيلي.

وهي أحد النماذج البشرية التي رفضت أن تغادر منزلها بحي الغريب، رغم القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، طوال سنوات الحرب.

وعاشت السيدة ملحمة بطولية حقيقية علي جبهة السويس، ولم تغادرها يوما، وقدمت روحها رخيصة فداءً للوطن، منذ اليوم الأول لعدوان يونيو عام 1967، واستمرت في تجهيز الطعام وتصنيع الحلوى الشرقية لرجال المقاومة الشعبية، وجنود الجيش الثالث المصريين طوال شهر رمضان عام 1973.

وارتدت "أم بيجو" الأفرول الكاكي، وعرفت الصمود والاستبسال في أرقي صوره؛ إذ شاركت ضمن مجموعات الدفاع الشعبي بمستشفي السويس العام، تخفف الكثير من آلآم المصابين.

وفي 28 يناير عام 1974، عقب تنفيذ إتفاقية الفصل بين القوات، زار عدد كبير من رجال الصحافه العالمية منزل "أم بيجو" وتحدثوا إليها.

ومع عودة الحياة إلي السويس، وعرفت بدورها البطولي، منحتها الدولة معاشا شهريا، وقلدها رئيس وزراء مصر في تلك الفترة، ممدوح سالم، نيابة عن الرئيس محمد أنور السادات، وسام الجمهورية، وأهداها شهادة تقدير.