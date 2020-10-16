مؤتمر عمالي بالمؤسسة الاجتماعية احتفالا بذكرى حرب أكتوبر.. غدا

تعقد المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، غدًا، للاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 47 لحرب اكتوبر، ستقام غدًا في الساعة السابعة مساء، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الدفاع.

وأكد وهب الله، أن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، التي أكدت على تلاحم الشعب وفي القلب منه العمال مع جيشه الباسل وقيادته السياسية الوطنية يحقق الانتصارات.

وتابع: "المؤتمر الجماهيري فرصة لإبراز دور الملايين من عمال مصر في الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة كافة التحديات"، مؤكدا أنهم مستمرون في هذه المساندة والدعم.

ولم تكن هذه الاحتفالية التي يقيمها اتحاد العمال هذا العام بمناسبة حرب اكتوبر، حيث دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمشاركة في احتفالات نصر 6 أكتوبر، باحتفالات المنصة التي كانت في مطلع أكتوبر.

وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، على حرص نقاباته ومؤسساته التابعة على المشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة، موضحًا أن اتحاد العمال يدعم ويساند المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وتوفر فرص العمل وترفع الإنتاج، والتأكيد على تأييد تصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم والخبراء الاستراتيجيين، فقد عبرت القوات المسلحة، قناة السويس، وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر، شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية