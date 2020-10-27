"بطولات وقدوة ".. ندوة ثقافية عن انتصارات حرب أكتوبر بتجارة بنها

نظمت كلية التجارة جامعة بنها، ندوة ثقافية بعنوان انتصارات أكتوبر المجيدة 73 "بطولات وقدوة"، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى العبادي عميد الكلية والعقيد سامي عادل مدير التربية العسكرية ورفعت نان أمين الجامعة للشؤون الإدارية، ووكلاء الكلية ومصطفي أبو الدهب مدير عام الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وحاضر في الندوة كل من "اللواء عبد الوهاب سيد العال، واللواء عبدالله خشبة ومحمد عبد الجواد سويلم، أحد أبطال حرب أكتوبر73 المجيدة، والذين أكدوا أنها نموذجًا للإرادة المخلصة والإصرار على النصر وتلاحم جميع القوى وأبناء الشعب المصري والوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى العبادي، عميد كلية التجارة، إن الندوة تأتي في إطار تقديم نموذج مشجع ومشرف للطلاب في المثابرة وحب الوطن وكنوع من المعرفة لطلاب الجامعة بالملحمة الوطنية في حرب أكتوبر المجيدة، والتي ستظل شاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته.

من جانبه كرّم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أبطال حرب أكتوبر المشاركين في الندوة، ومنحهم درع الجامعة تقديرًا لدورهم البطولي في حرب أكتوبر المجيدة والتي ستظل رمزا للفخر والاعتزاز.

وكان استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وفدًا من الحماية المدنية بمحافظة القليوبية برئاسة العقيد هيثم محمد شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية، بحضور الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومسئولي الإدارة الهندسية.