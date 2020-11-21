استشاري صدر: أعراض كورونا تظهر على الرجال أكثر من النساء

قال الدكتور عبدالحميد منعم، استشاري الصدر بباريس، عضو لجنة Palmed الأوروبية لمتابعة كورونا، إن أعراض فيروس كورونا أحيانا لا تظهر على بعض المصابين ويعود ذلك إلى المناعة وحجم دخول الفيروس للجسم.

وأضاف منعم، لـ"الوطن"، أن قوة أعراض فيروس كورونا تكون أقوى في الرجال من النساء، وبعد الخمسين من العمر،من لديهم زيادة في الوزن.

وتابع أن الموجة الثانية للفيروس أشد وأسرع من الأولى، وتستهدف الشباب بنسبة كبيرة خاصة وأنهم أكثر الفئات عرضه للمجتمع الخارجي، وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، وضرورة التهوية الجيدة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأكد على أن أكثر الأماكن انتشارا للعدوى هي المقاهي و النوادي وصالات الجيم، والمولات، والكافيهات نظرا للتجمعات الكبيرة التي توجد فيها.

الصحة: تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف