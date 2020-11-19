جيهان العسال: فيروس كورونا لسه مكمّل معانا شوية.. التزموا بالإجراءات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة أعداد مصابي كورونا في مصر مؤشر أحمر تجاه زيادة الأعداد، حيث لوحظ زيادة أعداد الإصابات في مصر بشكل كبيبر عن ذي قبل بين المواطنين: "ده لازم يبقى تنبيه وإشارة حمراء إننا نرجع تاني للإجراءات الاحترازية، فيروس كورونا لسه مكمّل معانا شوية".

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد أي دليل علمي على تحور الفيروس حول العالم سواء للقوة أو الضعف، ولكن اجتياح الفيروس لأوروبا يصيب أي عمر أو سن كما كانت عليه من قبل، ولا يعني ذلك أن الفيروس في طريقه للضعف أو التحور ليكون أقل حدة كما تداول البعض.

وأوضحت أن هناك أكثر من شركة ودولة تعمل حاليا على فحص اللقاحات التي طرحتها عدد من الشركات العالمية، وستتنظر مصر لحين التأكد من سلامة تلك اللقاحات الجديدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ويجب تقييم تلك اللقاحات من قبل شركات حيادية، وفي حال ثبت كفاءته وأمانه على المرضى سيتم تعميمه.

وأكدت أنه ومع بداية ظهور فيروس كورونا في العالم قال البعض إن الفيروس يزيد مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن مع زيادة حدة الفيروس في البرازيل والمناطق الحارة أكدت عدم تأثر درجات الحرارة في انتقال العدوى، حيث لم يثبت حتى الآن أن تأثير تغيير الفصول له علاقة بقوة الفيروس.

وأشارت إلى أن دخول فصل الشتاء وزيادة مدة الإجراءات الوقائية أدى ذلك إلى استهتار البعض تجاه الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للقضاء على الفيروس، ما أدى لزيادة أعداد المصابين بين المواطنين: "المسميات لا تفرق كثيرا كموجة أولى أو ثانية، ولكنها علامة إنذار بالخطر على الجميع".

وتابعت: "الحل أننا نتعايش مع الواقع ولو سمحتوا لحد دلوقتي مفيش لقاح واضح أو شافي للفيروس، والطريقة الوحيدة للحفاظ على أنفسنا ومن حولنا هو ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة".