"عزل أسوان" يستقبل 4 مصابين بكورونا

تفقدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مستشفى أسوان التخصصي "عزل أسوان" بحي الصداقة الجديدة التابع لمدينة أسوان، ورافقها أثناء جولتها الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتورة رشا رياض مدير إدارة الموارد البشرية بالأمانة.

وخلال الزيارة أشادت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالخدمة الطبية المميزة التي تقدمها المستشفى للمرضى ومصابي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، ورحب فريق عمل المستشفى بالزيارة ودعم رئيس الأمانة واهتمامها بشؤون المستشفى.

وفي سياق متصل، استقبل المستشفى، مساء أمس، 4 مصابين جدد بفيروس كورونا وهم كل من محمد . م، 33 سنة، مقيم بميت غمر الدقهلية، ورمضان. ع. م، 64 سنة، مقيم بنجع الحجر بدراو، ويوحنا ب.، 75 سنة، مقيم بمركز جهينة سوهاج، ورأفت. ص. ب، 55 سنة، مقيم بنبان قبلي بدراو.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر، وجميع الحالات الموجودة داخل المستشفى عددها 38 حالة، مقسمة كالتالي: 25 حالة بالقسم الداخلي و13 بالرعاية المركزة.

وأضاف أبوالمجد، أنه لم تخرج أي حالة اليوم، كما لا توجد أية حالة وفاة، أو تحويلات للمنزل.

وعن البيان التراكمي للمصابين بعزل أسوان، قال إن الإجمالي 1314 حالات، وإجمالي المتعافين داخل المستشفى 453، وإجمالي الوفيات 234، وإجمالي التحويلات للنزل وخروج 379، وإجمالي التحويلات للمنزل 210.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.