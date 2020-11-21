إليسا تستفز فنانات لبنان: أنا الوحيدة ضمن قائمة المؤثرين على "تويتر"

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا، استفزازها للمطربات اللبنانيات، اللاتي دخلن معها معركة كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "فخورة وسعيدة بهالشرف، إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثرها تأثيرًا".

وكانت إليسا، قد وجهت رسالة عبر حسابها على "تويتر"، للمطربات الغاضبات بعد تقرير تلفزيوني، يؤكد أنها النجمة التي تمتلك العدد الأكبر من المتابعين في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ كتبت: "أنا حالة برّا التصنيف.. بس هيك".

وتسبب وصف اليسا بأنها الأعلى متابعين، في غضب وغيرة عدد من الفنانات اللبنانيات، أبرزهن الفنانة نانسي عجرم، التي كتبت عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات، وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

واستطردت: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وشككت نانسي عجرم، في التقرير التليفزيوني الذي نسب إلى إليسا، على أنها الأعلى متابعين في الوطن العربي، قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

وردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على ما كتبته نانسي عجرم، قائلة: "عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان".

وردت الفنانة إليسا، على هجوم نانسي عجرم، قائلة: "خليني أحسم الجدل من الآخر، نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني".

وتابعت: "نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش مثل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن".

واستطردت إليسا: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة، ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".