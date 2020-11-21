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خالد منتصر لمنتقدي ملابس ابنتي أحمد فتحي: ضباع فاشية ومرضى "بيدوفيليا"

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محمد عزالدين
10:57 ص | السبت 21 نوفمبر 2020
أحمد فتحي وبناته

أحمد فتحي وبناته

هاجم الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، منتقدي ملابس ابنتي نجم المنتخب الوطني أحمد فتحي، خلال استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا.

وكتب "منتصر"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "آدي آخرة إطلاق ضباع الفاشية الدينية والسعار التكفيري ومرضى البيدوفيليا علينا، بنات أحمد فتحي مورس عليهنّ التنمر والسفالة والوضاعة بحجة أنهنّ يلبسنّ ملابس قصيرة وأن أجسادهنّ تثير غرائز الشباب الملتزم وتخدش حياءه الديني !".

وتابع: "هاهم أتباع داعية السبايا والاحتياجات وزواج الطفلة المربربة، وقبيلة الداعية السلفي الذي لم تمنعه دراسة طب الأطفال من إصدار فتوى زواج بنات البامبرز، ها هم يسممون حياتنا ويقتلون روح البهجة والفرح والبراءة في بنات مازلنّ في عمر الزهور الندية ، يا ربي متى ترعرع في وادينا كل هؤلاء السفلة والأوغاد".

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