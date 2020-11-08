خالد منتصر يستنكر دفاع "الأطباء" عن طبيب الشرقية: الأنثى مدانة علطول

استنكر المفكر الدكتور خالد منتصر، دفاع نقابة الأطباء، عن طبيب الشرقية، الذي ارتكب فعل فاضح في سيارة أجرة، واصفينه بـ"الفردي"، وينتسب لصاحبه ولا ينم عن جموع الأطباء، مطالبة بعدم مهاجمة الأطباء لأن ما قام به طبيب الميكروباص ليس خطأ طبي أو مهني، على حد تعبيرها، إذ أنها أعلنت أنها ستستعين بمحامٍ، وحكماء لحل الأزمة.

وربط منتصر بين هذه الواقعة، وواقعة فصل الأستاذة الجامعية منى البرنس من عملها، بسبب فيديو نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، وهي ترقص بشكل اعتبرته جامعتها خليعًا، وذلك في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكتب منتصر: "أستاذة جامعية في السويس، رقصت فوق سطوح بيتها اتفصلت من الجامعة فورا، والمجتمع دبحها وما حدش وقف جنبها والكل هرب منها، معيد جامعي في الشرقية مارس العادة السرية العلنية في الميكروباص، الكل بيلتمس له الأعذار، البنات بتتهم البنت اللي بلغت بإنها مجرمة، والنقابة بتدافع عنه".

وأضاف: "الفرق مش فرق بين السويس والشرقية، الفرق تاء تأنيث مدانة على طول الخط، مجرمة من قبل ماتتولد، مؤودة وهي على قيد الحياة، يعيش المجتمع الذكوري سامحا ومتسامحا ومبيحا للذكر إظهار وإبراز كل أعضائه، لكن مع المرأة يكفي ظهور خصلة شعر أو حلمة أذن، لتجريسها ولتكفيرها وإعدامها".