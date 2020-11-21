"الإحصاء" باليوم العالمي للتليفزيون: 178 ألف ساعة بث في 2019-2020

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بياناً في اليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1996، وجاء هذا الحدث اعترافا بالتأثير المتزايد للتليفزيون في عملية صنع القرار وأثره في السياسة العالمية، كما مكّن الجميع من متابعة أبرز المعلومات المهمة وغيرها من الأحداث البارزة.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام ما يلي:

- بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكل قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - الفضائية المصرية - القنوات الإقليمية - قنوات النيل المتخصصة - القنوات الإخبارية) 178.9 ألف ساعة عام 2019/2020 مقابل 170.3 ألف ســاعـــة عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5%.

- احتل المجـال الاجتماعي النصيب الأكبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2019/2020 حيث بلغ 38910 ساعة بنسبة 21.8% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعات يومياً يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة 14.4% بمتوسط 70 ساعة يومياً يليه المجال الثقافي بعـدد ساعـات 24271 ساعة بنسبة 13.6% بمتوسط 66 ساعة يومياً.

المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:

بلغ المتـوسـط اليـومي لساعات البـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة) 152 ساعة يـومـيا عام 2019/2020.

عدد ساعات بث قطاع التليفزيون(الرئيسية - الفضائية):

- بلـغ إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولي - القناة الثانية - الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة عام 2019/2020 مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018/2019 بزيادة قدرها 22.8 %.

0.4% زيادة في عدد ساعات البث المرئي لقطاع القنوات الإقليمية

- بلغ عدد ساعات البث المرئي لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة - القنال- الإسكندرية - الدلتا - الصعيد- طيبة) 38318 ساعة عام 2019/2020 مقابل 38180 ساعة عام2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

- بلغ عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019/2020 مقابل 6810 ساعات عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

عدد ساعات الخدمات الإخبارية:

- بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية -النيل الدولية - إذاعة الأخبار - راديو مصر)26352 ساعة عام 2019/2020، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:

- بلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما - سبورت -لايف - سينما - كوميدي - الأسرة والطفل - الثقافية- القناة التعليمية - ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام 2019/2020 مقابل 78840 ساعة عام 2018 /2019 بنسبة زياده قدرها 0.3% .

- بلغ المجال الاجتماعي أعلى نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020، حيث بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8% من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2%.