فيديو.. الطلاب يتجهون للتعليم الفني أكثر من الثانوية العامة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الطلاب يتجهون للتعليم الفني أكثر من الثانوية العامة".

وأصبح التعليم الفني في مصر حجر أساس لاستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى في أحد محاورها إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال عملية تطوير شاملة تشهدها مدارس ومناهج وأساليب التعليم الفني، لإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للنهوض بالقطاعات الصناعية في مصر وإعداد كوادر فنية من الأيدي العاملة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

التعليم الصناعي ثم التجاري والفندقي والزراعي، تلك كانت أكثر الملاحظات التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، وبهذا الترتيب تؤكد الإحصائيات الخاصة بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة أن إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة بلغ 162 ألفا و96 طالبا بنسبة ارتفاع بلغ 9.8%.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني أكثر من مليوني طالب خلال العام الدراسي 2019-2020 بزيادة قدرت بنحو 7.6%، ويرجع ذلك إلى توسع الدولة في إنشاء المدارس التكنولوجية بعد أن امتلكت مصر 12 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدما كان لا يزيد عددها على 3 مدارس فقط.

وتقوم فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني على التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس وتدريب الطلاب وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي، من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر وفق أحد النظم والمعايير الدولية مع وضع مناهج للمدارس التكنولوجية بواسطة كوادر وخبراء من داخل وخارج مصر بالتعاون مع معلمين من الإدارة المدرسية والتوجيه الفني المختص قبل إتاحته للطلاب.