فيديو.. مواعيد غلق المحلات الجديدة: مصر تواجه كورونا بانضباط الشارع

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا عن "إعلان قرارات تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية".

وجاء في التقرير، أنَّه في إطار توجه الحكومة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، أصدَرت وزارة التنمية المحلية قرارها بتنظيم مواعيد غلق المحال، المطاعم العامة، الكافيهات، الورش، الأعمال الحرفية والمولات التجارية.

القرار الذي أصدَره وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، نص على أن يجرى تطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، وأكّد أنَّ تكون مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم، الكافيهات والبازرات يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق في الـ11 مساءً صيفًا والعاشرة مساءً شتاء، على أن يتمّ زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 12 منتصف الليل صيفًا والحادية عشرة مساءً في الشتاء.

كما نص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم، الكافيهات، البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة منتصف الليل شتاء على أن يتمّ زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق في الواحدة صباحا مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاء.

أما مواعيد فتح جميع محال الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، والسادسة مساءً شتاءً، ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال العامة ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك.