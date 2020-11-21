فيديو.. مراكز تجميع الألبان تجدد أمل الفلاحين وتنمي الصادرات الزراعية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مراكز تجميع الألبان تجدد الأمل للفلاحين وتنمي الصادرات الزراعية".

ورصد التقرير، خطوات الدولة نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تتوالى في مختلف القطاعات في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان، وتم البدء في المرحلة الأولى بتطوير 100 مركز، والتي تبدأ بالاهتمام والعناية بالحيوان الذي ينتج اللبن، وتطعيمه والكشف عليه من الأمراض، وتغذيته تغذية سليمة وصحية، والعمل على زيادة إنتاجيته من اللبن، بواسطة لجنة من الطب البيطري، وكذلك الكشف عن جودة اللبن من حيث تحليليه، وعمل عزل بكتيري له، كي يتم إنتاج لبن مطابق للمواصفات العالمية.

ولأول مرة يصدر قرار وزاري بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية، ليس هذا فحسب بل تم أيضا إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، والتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لاستثناء أصحاب مراكز التجميع من الشكل القانوني للتمويل والإقراض والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

ووافقت وزارة الزراعة مؤخرا على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان نموذجية جديدة، تابعة للوزارة، طبقا للمواصفات القياسية في المناطق والمحافظات التي يتمركز فيها صغار مربي الماشية ومنتجو الألبان.

وبحسب تقارير الوزارة، فإن إجمالي مراكز تجميع الألبان بلغ نحو 862 مركزا على مستوى الجمهورية، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر.

وتواصل تطبيق منظومة التحسين الوراثي للأبقار والجاموس البلدي بمختلف المحافظات، بزيادة وحدات التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي لتنمية وتطوير الأجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التي ستكون أعلي في إنتاجية الألبان.