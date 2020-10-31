صور.. وزير الزراعة يتفقد مراكز تجميع الألبان بالغربية

تفقد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، برفقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عدد من مراكز تجميع الألبان بقرية نشيل و ابشواي الملق.

وقدم المهندس خالد سعدون توضيحاً لأهم الخطوات التي تتم داخل المراكز بداية من التبريد الذي يتم خلال ساعة والوصول لدرجة حرارة منخفضة لوقف نمو الميكروبات، وأن الانتاج اليومي داخل المركز يقدر بنحو 60 لـ 100 طن وذلك بحسب المواسم الصيفية أو الشتوية.

وأوضح وزير الزراعة أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحسين جودة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، مشيدا بالإجراءات المتبعة داخل هذه المراكز ومطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء، مما يمكننا الحصول على الشهادات الدولية من أجل التصدير للخارج.

ومن جانبه أشار المحافظ أن المحافظة تستهدف وصول كل أماكن التجميع لهذا لمستوى وإنتاج ألبان صحية وأمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مضيفا أن ستصبح قطور واحدة من أكبر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

وكان محافظ الغربية، استقبل صباح اليوم الدكتور سيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة ، وذلك على هامش زيارته للمحافظة اليوم، لافتتاح الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، أعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا، وتفقد محطة البيض في بقرية كفر الشيخ سليم، ثم تفقد مركز تجميع الألبان بقرية ابشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور، كما يتفقد مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.