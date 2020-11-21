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محمود مسلم

وجه بتثبيتي في شركة بتروجت يا وزير البترول

كتب:

نبض الشارع
12:05 م | السبت 21 نوفمبر 2020
وزير البترول

وزير البترول

كنت أعمل في شركة بتروجت للبترول بنظام العقد، وكان لي رقم مالي، وتم الاستغناء عني أيام الثورة، ثم تم التعاقد معي بنظام اليومية سنة 2015، وحاليا أعمل بالفرع الشرقي بمشروع ميت نما ومهدد بالتصفية طول الوقت، وأنا رجل متزوج، وأعول أسرة كبيرة، ولدي أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وفي ظل التهديد بالتصفية أعاني أنا وأسرتي، ونخشى المستقبل، وكل أملى أن يتم تثبيتي في الشركة، حتى لا أجد نفسي في الشارع بعد كل هذه السنين، أناشد السيد المهندس طارق الملا وزير البترول، توجيه السادة المسؤولين في الشركة للاستجابة إلى مطلبي وتثبيتي في الشركة في أقرب وقت ممكن.

أحمد طناني أحمد

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