كسر بخط الصرف الصحي يتسبب في انقطاع المياه عن منطقة العمرانية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي 500 مم الخاص بمحطه العمرانيه للصرف بشارع ترعة الزمر ناصية شارع خاتم المرسلين.

وتأسف الشركة، في بيان لها، عن هذا العطل "خارج عن إرادتنا، ونبذل قصارى جهدنا في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة".

وأكدت الشركة توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.