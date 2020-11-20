مصدر عن تعليق الدراسة بـ"الجيزة": لم يصدر قرارات رسمية حتى الآن

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه لم يتم صدور أية قرارات حتى الآن من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تعليق الدراسة غداً في المحافظة، موضحاً أن الأمور تحت السيطرة حتى الآن، ولا تستدعى تأجيل الدراسة في نطاق المحافظة، ولو جد أي جديد سيتم إعلانه بشكل رسمي.

وأضاف المصدر، أن المحافظ يتابع بشكل مستمر تعامل الأجهزة المعنية في نطاق المحافظة مع كميات الأمطار التي سقطت حتى الآن.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم، مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية، للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية في عدد من شوارع الجيزة، لمتابعة إجراءات التعامل مع تراكمات المياه عقب سقوط الأمطار.

وأكد "راشد" أنه من خلال التنسيق بين كافة القطاعات من شركه مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والاحياء والمراكز، تم الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار، وتم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

ولفت إلى أنه جرى التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار اولا بأول وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.