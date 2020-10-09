العالم يواجه كورونا بتشديد الإجراءات.. وماليزيا في "الموجة الثالثة"

ارتفعت حدة انتشار فيروس كورونا في العالم، مع الأسابيع الأولى لبداية فصل الخريف، حيث سجّلت منظمة الصحة العالمية أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ اندلاع الجائحة، لتصل إلى 307 آلاف إصابة، أمس، وبدأت الدول تشديد إجراءاتها للسيطرة على الفيروس تزامنًا مع الموجة الثانية.

روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي

سجلت روسيا للمرة الأولى، اليوم، 12.126 إصابة جديدة بالوباء، لتكون تلك الإصابات اليومية الأعلى منذ تفشي الفيروس، وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن استمرار زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على المستوى الوطني لاحتوائه.

إعلان حالة التأهب في 4 مدن فرنسية

بينما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس، تدهور الوضع الصحي في البلاد، وإعلان حالة التأهب القصوى في 4 مدن وإدراجها ضمن المناطق "الأشد خطورة"، بعد ما وصل معدل الإصابات اليومية إلى مستوى لم يصل له من قبل حتى فى ظل ضراوة الموجة الأولى.

إتاحة المجال لمصابي كورونا بمستشفيات إيران

وبسبب حدة تفشي الوباء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، حالة الطوارئ في النظام الصحي للبلاد، وأصدرت أمرًا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر، بهدف إتاحة المجال لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وامتدت تلك الحالة إلى الوطن العربي، حيث أعلنت سلطنة عمان حزمة من الإجراءات لمدة أسبوعين، تتضمن منع الحركة، حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر، وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 أكتوبر، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

الموجة الثالثة تجتاح ماليزيا

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم الموجة الثانية، أعلن مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، أن بلاده تدخل حاليًا الموجة الثالثة.

وتستعد روسيا لتسجيل لقاحها الثاني ضد كورونا، الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا"، في 15 أكتوبر الجاري.