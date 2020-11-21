ركاب المترو عن الكمامات: "لازم نلبسها علشان نقضي على كورونا"

أكد العديد من ركاب مترو الأنفاق على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلين: "لازم كلنا نلبس الكمامات علشان نقضي على مخاطر الفيروس"، موضحين أن الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة لمواجهة الموجة الثانية إذا حدثت.

أكدت أميرة حسين، طالبة بجامعة القاهرة وأحد راكبي مترو الأنفاق، أن إجراءات الدولة المصرية للتصدي لكورونا غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الجميع يعمل من أجل الحماية، مطالبة الركاب بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها.

وأشارت "حسين" لـ"الوطن"، إلى أن مخاطر الفيروس ستكون عواقبها وخيمة على المواطنين حال عدم الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، منوهة إلى أن الدولة تسعى لتوفير الأدوية العلاجية ومستشفيات العزل.

ومن جهته، أكد محمد سمير، "مهندس" وأحد مستقلي قطار مترو الأنفاق بمحطة الشهداء، أن قرارات الغلق الجزئي وتنفيذ حظر التجوال بسبب فيروس كورونا، صعبة ولا يمكن تحملها مرة ثانية، مطالبًا جموع المواطنين بارتداء الكمامات الطبية داخل جميع وسائل المواصلات العامة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى توفير اللقاحات المناسبة للتصدي إلى الفيروس.

وأشار "سمير"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه في حال قيام الدولة بتنفيذ الإغلاق الجزئي وتطبيق حظر التجوال في البلاد سيكون بسبب عدم التزام المواطنين بتعليمات الدولة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع الأزمات والصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.

ونوهت عبير حلمي، ربة منزل وأحد راكبي قطارات المترو بمحطة الشهداء، إلى أن إجراءات مترو الأنفاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا تتم بشكل مستمر، مطالبة جميع ركاب المترو بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الجميع، مؤكدة أن هناك حالة من الاستهتار لدى البعض.

وكانت محطات مترو الأنفاق، شهدت اليوم حملات مكبرة ومفاجئة من قبل شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري، لمنع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين.