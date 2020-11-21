وفاة مديرة مدرسة لغات في بني سويف بفيروس كورونا

لفظت مديرة مدرسة خاصة للغات في بني سويف، أنفاسها الأخيرة، داخل أحد المستشفيات الخاصة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مطرانية بني سويف، وفاة تاسوني مكاريا أقلاديوس، مديرة مدارس سان جورج للغات ببني سويف، إثر اصابتها بفيروس كورونا.

من جانبه، قال فاضل محمد فاضل، مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم في بني سويف: "نتقدم بخالص عزائنا إلى كل أبناء محافظة بني سويف في وفاة سيدة خدمت العملية التعليمية، بل كرست حياتها لخدمة الجميع".

وأضاف "فاضل": "المتوفية لم تتوجه للمدرسة منذ قرابة 25 يوما، على إثر تلقيها العلاج من مرض آخر، وإصابتها بالفيروس لم تكن في أثناء عملها بالمدرسة نهائيا، وقد تكون الإصابة بالفيروس في وقت لاحق، خلال فترة علاجها".

يذكر أن تاسوني مكاريا أقلاديوس، كانت تعد من أهم خبراء التعليم بمحافظة بني سويف، وحاصلة علي العديد من الدراسات والشهادات المحلية والدولية، وخدمت لسنوات طويلة كمديرة لمدارس سان مارك بمدينة بني سويف، وبعدها بمدارس سان جورج للغات شرق النيل، وتخرج علي يديها الآلاف من الطلاب.