دمياط تتسلم 18 سيارة محملة بمواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك علشان بكره"

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تم اليوم استلام، 15 سيارة نقل و3 سيارات جامبو محملين بالمواد الغذائية والملابس والبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بدمياط، فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي وكراسي الكلى المُعلن عنهم مسبقا.

جاء ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها الصندوق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية رئيس الجمهورية.

و جاءت فعاليات استلام هذه القافلة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و دنيا أبو شاهين منسق صندوق تحيا مصر وأميرة مؤمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الدفاع.

وأوضحت المحافظ أن هذه السيارات تضمنت 23600 شنطة مجمدات "دواجن" و2700 شنطة وجبات تم تجهيزهم من خلال بنك الطعام المصري، بالإضافة إلى 20000 كرتونة مواد غذائية تضم (5 كيلو أرز و2 كيلو سكر و350 جرام سمن، 700 ملي زيت و 100 جرام شاي، 1.5 كيلو مكرونة و 500 جرام فول)، بالإضافة إلى 1000 كرتونة بطاطس وذلك ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" فضلا عن 2000 كرتونة ملابس فى إطار مبادرة "دكان الفرحة" وأيضاً 13 ماكينة غسيل كلوى و 25 كرسي كلي لدعم مستشفيات المحافظة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق تحيا مصر في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات، وكذا قيامها بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.