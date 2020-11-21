عاجل.. مصرع 4 وإصابة 9 في حادث تصادم بأطفيح

لقي 4 أفراد مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم ميكروباص وميني باص على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة أطفيح، حيث انتقت قوة من مرور الجيزة إلى المكان، وجرى رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من جنوب الجيزة اتجاه أبو النمرس وسط وجود الخدمات المرورية بكافة محاور المحافظة.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الميكروباص واصطدمت بالميني باص فنتج عنها الحادث.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة عززت من وجود ضباطها وأفرادها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.