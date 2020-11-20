إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق كفر  الشيخ - روينة

أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل، على طريق كفر الشيخ - روينة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع، بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ - روينة، فجرى الدفع بدورية أمنية لتسيير الحركة المرورية ونقل المصابين للمستشفى.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، ليجري نقل 8 مصابين من موقع الحادث إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أن الحادث نتج عنه إصابة كل من، عز مبروك 47 عاما، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، إسلام محمد صلاح، 22 عاما، مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه نزيف بالمخ، سناء السيد شهاب، 38 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، شهاب السيد السعيد، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني.

وأضاف المصدر في تصريحات له، أنه أصيب أيضا، مسعد محمد الهواري، 38 عاما، مصاباا بشتباه كسر بالساعد الأيسر، وكدمات متفرقه بالجسم، إسلام إبراهيم محمد، 22 عاما، مصابا بكسر مضاعف بالساقين، أحمد إبراهيم محمد، 18 عاما، مصابا باشتباه نزيف بالمخ، ياسر سعد شهاب، 40 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وأكد المصدر الطبي، أنه جاري عمل الفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.