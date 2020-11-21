9 إرشادات من "الصحة" لتجنب الإصابة بكورونا في العمل

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات ضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموظفين في أماكن العمل.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، إنه لابد من إبلاغ المسؤولين بمكان العمل عند الشعور بأي أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوي.

وأضافت الوزارة: لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى مع الزملاء والعملاء، بالإضافة إلى الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل، وغسل اليدين وتطهير الأدوات الشخصية.

وأكدت الوزارة ضرورة استخدام القفازات أحادية الاستخدام وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، وتطهير الأسطح المشتركة والالتزام بارتداء الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.

وأوضح أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وذكر الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة.