قارن الأسعار.. كيف تحصل على أفضل العروض والصفقات في البلاك فرايدي؟

تواصل المتاجر والمواقع التجارية الإلكترونية الشهيرة، المنافسة في تقديم الخصومات والعروض المختلفة على مختلف المنتجات المعروضة لديهم، وذلك تزامنًا مع "الجمعة السوداء" أو "البلاك فرايداي"، إذ تصل نسبة التخفيضات أحيانًا إلى 70% على المنتج.

ويحرص الكثيرون، على متابعة الخصومات التي تقدمها هذه المواقع، خاصة الشهيرة منها، للحصول على أفضل الخصومات على المنتجات المرغوبة.

وتقدم "الوطن"، بعض النصائح للاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها المواقع التجارية، وفقًا لموقع wikiHow على النحو التالي:

نصائح الحصول على أفضل عروض البلاك فرايداي

- احصل على الصحف، أو زيارة مواقع الويب الخاصة بالمحلات، وتابع الإعلانات لمعرفة العناصر التي يتم عرضها بأسعار مخفضة، فضلًا عن البحث عن العناصر التي تحتاجها، والتي قد تكون معروضة للبيع، مثل أجهزة التلفزيون والتليفونات المحمولة.

- الحصول على الإشعارات حول المبيعات، من خلال تطبيقات الهاتف الذكي، حيث يوجد في العديد من المتاجر تطبيقات خاصة بها، تعرض صفقات الجمعة السوداء، لذا قم بتنزيل عدد قليل من تطبيقات المتاجر المفضلة لديك، ومكّن الإشعارات حول الصفقات، مثل "ShopSavvy" أو "Black Friday Survival Guide"، والتي ستوفر لك العروض والتحديثات على هاتفك.

- استخدم مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد موقع مبيعات الجمعة السوداء، ففي كثير من الأحيان يتم الإعلان عن الصفقات عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالعلامة التجارية، لذا عليك متابعة صفحات "Facebook" أو "Twitter"، الخاصة بالمحلات المفضلة لديك، أو ببحث متخصص يتضمن الكلمات الرئيسية "Friday Friday"، للعثور على الصفقات المرغوبة.

- قم بتسجيل بريدك الإلكتروني الخاص في مواقع العلامات التجارية التي ترغب في الشراء منها، حتى تحصل على العروض الجديدة أولًا بأول.

- إذا كنت تبحث عن منتج معين، قم بتفعيل التنبيهات على هاتفك عند نشر الصفقات الخاصة بهذا العنصر.

- البحث عن كوبونات عبر الإنترنت من المصنعين وتجار التجزئة، لأن العديد من المتاجر تصدر كوبونات البلاك فرايداي الخاصة، والتي تمكنك من تخفيض سعر العناصر المرغوب فيها بدرجة أكبر.

- مقارنة الأسعار على المنتجات نفسها بين متاجر البيع بالتجزئة المختلفة، فيمكنك البحث عن عنصر معين في العديد من مواقع المتاجر، أو مقارنة إعلاناته المطبوعة، لتستطيع تحديد المكان الذي تحصل من خلاله على أكبر قدر من الخصم.

- قم بتحديد قائمة العناصر التي ترغب في شرائها فقط، وتجنب الوقوع في فخ شراء الأشياء التي لا تحتاجها أو تريدها، فقط لأنها معروضة للبيع بخصم كبير.