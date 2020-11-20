عشان ميتضحكش عليك.. طريقة كشف العروض الوهمية في "البلاك فرايداي"

"تخفيضات 70 % واشتري قطعتين وعليهم قطعة هدية"، "خد قطعتين وعليهم قطعتين هدية"، كانت تلك بعض العروض التي نوهت عنها بعض المحال استعدادا لعروض البلاك فرايداي الجمعة المقبلة.

تقديم عروض كبيرة لجذب المواطنين قد يثير قلق البعض حيال حقيقتها، وإمكانية ان تكون مجرد عروض وهمية، حسب محمد شمروخ، محام بجهاز حماية المستهلك الذي أوضح أن هناك طريقة واحدة للتأكد مما إذا كان العرض حقيقيا أو وهميا، تتمثل في فحص "تيكت" السعر القديم والموجود أسفل الجديد، وفي حالة إذا كان أقل أو نفس سعر العرض، يتوجب تقديم شكوى للجهاز.

وأضاف شمروخ أن المحال التي لا تترك السعر القديم على المنتج لا يمكن الوثوق فيها أو الشراء منها، ويجب على المواطن في تلك الحالة التوجه لأقرب شخص من الجهاز يكون موجودا في محيط المحلات وإبلاغه للتحقق من الأمر بنفسه.

وأكد محامي جهاز حماية المستهلك، أن رصد أي مخالفات خلال العروض أو غيرها يتوجب على المواطن تصوير الشكوى وإرسالها للجهاز: "لو اشتريت منتج قبل البلاك فرايداي ولقيته معروض بنفس السعر أو أعلى، فورًا تقدم شكوى للجهاز أهم حاجة ميكونش قبلها بكتير ومعاك الفاتورة".

ونوه شمروخ إلى أن الجهاز يقوم بحملات تفتيش قبل وبعد وأثناء العروض للتأكد من أن المحال تطبق المعايير المطبقة على العروض والمواسم.

ونصح المواطنين، بأنه في حال رصد شكوى يجب التوجه للمسؤول في المحل وحل الأمر معه بشكل ودي وفي حال إذا لم يقتنع المستهلك يتقدم بشكوى للجهاز من خلال الطرق المعروفة.

نصائح جهاز حماية المستهلك لمواطن

ونصح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين لتجنب تعرضهم للمشكلات في موسم الـ "بلاك فرايداي" وهي:

1- من حقك معرفة كل البيانات عن المنتج الذي ستقوم بشرائه.

2- من حقك معرفة السعر الشامل للسلعة.

3- من حقك الحصول على الفاتورة.

4- تعامل مع من يطبقون قانون حماية المستهلك.

5- تعامل مع منصات التسويق الإلكتروني المحلية حتى يمكنك الحصول على حقك عند وجود مشكلة.

6- لا تتعامل مع منصات التسويق الإلكترونية الدولية لعدم خضوعها للجهاز.

7- ركز في البضائع التي ترغب في شرائها وحدد مستلزماتك مسبقًا وفقا للميزانية المحددة من جانبك.

8- اتصل بجهاز حماية المستهلك عند وجود أي مخالفة أو تخفيض وهمي.

9- يمكنكم الاستمتاع بتخفيضات المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" والتي تقدم تخفيضات حقيقية لمدة 3 شهور.

وتعد الجمعة البيضاء، حدثا عالميا يتكرر في شهر نوفمبر من كل عام، ويجري عرض المنتجات بخصومات كبيرة تصل إلى 40%، وتشهد إقبالا كبيرا من الجمهور للاستفادة من الخصومات.